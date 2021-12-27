В Нидерландах предложили привиться от COVID в очках виртуальной реальности

И. о. министра здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге предложил гражданам страны, которые боятся уколов, но всё равно хотят сделать прививку от коронавируса, вакцинироваться в очках виртуальной реальности. Подобным образом уже проходит вакцинация жителей Роттердама, сообщил он в Twitter.

Появляется всё больше мест, где работают с очками виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации, — написал де Йонге.

По данным Национального института здравоохранения (RIVM), от коронавирусной инфекции полностью привиты 84,3% населения Нидерландов старше 12 лет. С 20 декабря в стране началась вакцинация детей от 5 до 11 лет с серьёзными заболеваниями. Во второй половине января в Нидерландах будут прививать от COVID-19 уже всех детей в возрасте 5–11 лет.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что начало обсуждения глобального соглашения по борьбе с пандемией планируется начать в 2022 году. По его мнению, для победы над пандемией необходима вакцинация 70% жителей Земли. Эту задачу необходимо решить в течение 2022 года. Также Гебрейесус призвал укреплять систему первичной медицинской помощи.