В Нидерландах опровергли одну из версий крушения MH17

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Прокурор из Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях по делу о крушении рейса MH17 заявил, что нужно исключить версию, согласно которой военный самолёт сбил малазийский Boeing.

Прокуратура считает, что атака с воздуха не могла привести к крушению MH-17, — подчеркнул Фердинандуссе.

По его словам, данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент трагедии. Кроме того, все источники не смогли подтвердить эту версию, передаёт ТАСС.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство, писал NEWS.ru.