В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины

Фото: Социальные сети

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно имеющимся данным, сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале о взрывах в Краматорске и Славянске. По информации украинских СМИ, в городах работало ПВО. Минобороны РФ о боевых действиях на данном направлении не сообщало.

Кроме того, в Сети появилось видео, предположительно, последствий двух взрывов в Харькове. На кадрах видно, что с места прилетов поднимаются два столба черного дыма. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов при этом заявил, что по региону наносятся удары.