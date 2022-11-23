В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Michael Taeger/imago-images.de/Global Look Press

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Сумская область: объявлена в 13:28. Полтавская область: объявлена в 13:27. Одесская область: объявлена в 13:28. Николаевская область: объявлена в 13:27. Днепропетровская область: объявлена в 13:26, — говорится в сообщении.

Об аналогичном предупреждении для жителей также заявили в администрации Киева.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.