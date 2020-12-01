В немецкой полиции рассказали о водителе, въехавшем в толпу

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре немецкого города Трир, является гражданином Германии, рассказали в местной полиции.
Задержан 51-летний мужчина из округа Трир-Саарбург, —
говоритсяв Twitter ведомства.
— Polizei Trier (@PolizeiTrier)
#TR0112
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-JÃ¤hrigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.
Das Fahrzeug ist sichergestellt.
December 1, 2020
По данным телеканала N24, шофёр
Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали.
В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.
Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.