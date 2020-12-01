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В немецкой полиции рассказали о водителе, въехавшем в толпу

18:50, 01 декабря 2020 11
Фото: Harald Tittel/Global Look Press

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре немецкого города Трир, является гражданином Германии, рассказали в местной полиции.

Задержан 51-летний мужчина из округа Трир-Саарбург, — говорится в Twitter ведомства.

По данным телеканала N24, шофёр водил Range Rover. Его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.

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