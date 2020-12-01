В немецкой полиции рассказали о водителе, въехавшем в толпу

https://static.news.ru/photo/ba123856-33f2-11eb-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Tittel/Global Look Press

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре немецкого города Трир, является гражданином Германии, рассказали в местной полиции.

Задержан 51-летний мужчина из округа Трир-Саарбург, — говорится в Twitter ведомства.

#TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-JÃ¤hrigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

По данным телеканала N24, шофёр водил Range Rover. Его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.