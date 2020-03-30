В ФРГ клиника города Вольфсбург перестала принимать пациентов с коронавирусом из-за заражения многих работников инфекцией.
Об этом
На сегодняшний день, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии зафиксировано свыше 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. С летальным исходом — более 450.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учащихся российских медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Таким образом, будут мобилизованы дополнительно около 40 тысяч человек.
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