https://static.news.ru/photo/87a2e924-726e-11ea-921d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/Global Look Press

В ФРГ клиника города Вольфсбург перестала принимать пациентов с коронавирусом из-за заражения многих работников инфекцией.

Об этом сообщает телеканал NTV. По его данным, заражённые сотрудники больше не в состоянии работать в штатном режиме. Кроме того, в больнице запретили посещение больных.

На сегодняшний день, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии зафиксировано свыше 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. С летальным исходом — более 450.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учащихся российских медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Таким образом, будут мобилизованы дополнительно около 40 тысяч человек.