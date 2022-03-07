В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях ВСУ с 5 по 8 марта

В ходе наступательных действий ополченцев с 5 по 8 марта были освобождены восемь населённых пунктов Луганской Народной Республики. При этом украинские войска понесли существенные потери в живой силе и военной технике, сообщил в Telegram официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

В частности, ВСУ потеряли 278 военнослужащих, 16 танков и 15 БМП, 35 единиц боевой бронированной техники, 15 автомобилей и 11 беспилотников. Наряду с этим ополченцы уничтожили 30 огневых точек, оснащённых противотанковыми ракетными комплексами, гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами, а также 17 ДОТов.

В общей сложности силы ЛНР установили контроль над 54 населёнными пунктами, ранее занятых ВСУ.

В утреннем отчёте за 8 марта представители ЛНР предоставили информацию об 11 обстрелах со стороны ВСУ. В результате атак в населённом пункте Первомайск погибла пенсионерка и получило повреждение дошкольное учреждение ясли-сад «Аленький цветочек», а обстрел с применением тактического ракетного комплекса «Точка У» привёл к возгоранию нефтебазы.

Ранее Филипоненко рассказал, что украинские военные показали низкий боевой дух при выполнении приказов руководства Киева, многие из них готовы сложить оружие.