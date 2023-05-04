В Молдавии объяснили запрет на ношение георгиевских лент Глава Генинспектората Молдавии Чернэуцану назвал георгиевские ленты «символами агрессии» России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы, так как в стране она признана «символом агрессии» России против Украины, объяснил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану. Он отметил, что ношение ленты на территории страны будет рассматриваться как оправдание или прославление военной агрессии. Использование ленты разрешено только в том случае, если она является частью ордена или медали, сообщает EADaily.

Мы все знаем, что эта лента является символом военной агрессии на территории Украины. Отталкиваясь от рекомендаций Венецианской комиссии, которая очень четко констатировала, что действия властей РМ оправданы, так как демонстрация символов <...> может создать опасность беспорядков, — заявил Чернэуцану.

Он отметил, что в Молдавии также запрещено производство, использование и распространение георгиевских лент. В Генинспекторате призвали граждан внимательно отнестись к запрету, чтобы не понести наказание. Там также отметили, что полиция будет фиксировать и изучать каждое подобное нарушение.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее также заявил, что в День Победы местных жителей будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По его словам, это не противоречит закону, так как данный символ в Молдавии запрещен.