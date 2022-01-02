В Минздраве Франции назвали пятую волну COVID последней

Пятая волна коронавируса может стать последней во Франции. После штамма «омикрон» население станет более стойким к инфекциям. Об этом в интервью изданию Journal du dimanche заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран.

Министр отметил, что новый штамм COVID очень заразен, и напомнил о своём прогнозе, согласно которому суточный прирост заболеваемости в стране может достигнуть 250 тысяч случаев. По словам Верана, его предсказание практически сбылось, поскольку в последний день 2021 года во Франции было зафиксировано 232 тысячи случаев заражений за сутки.

Этот штамм затронет всё население мира, но его распространение приведёт к усилению иммунитета: после этого штамма мы все станем более стойкими к инфекциям. Можно надеяться, что пятая волна пандемии станет последней, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что вакцинация не исключает возможности заражения, но риск госпитализации у привитых в десять раз ниже, чем у тех, кто не прошёл данную процедуру.

Министр также сообщил, что власти решили сократить срок самоизоляции для полностью привитых граждан. С 3 января он вместо 10 дней будет составлять семь для тех, у кого тест на коронавирус окажется положительным. При отрицательном результате из карантина можно будет выйти уже через пять дней. Для невакцинированных сроки самоизоляции будут составлять 10 и семь дней соответственно.

Ранее сообщалось, что во Франции ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах для детей в возрасте от шести лет. Глава правительства страны Жан Кастекс также объявил о ряде других ограничений. В частности, требования о работе из дома не менее трёх дней в неделю и запрете массовых собраний на открытом воздухе численностью более пяти тысяч человек.