На Украине смоделировали сценарий войны с Россией

https://static.news.ru/photo/52833f20-858a-11eb-8879-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Министерстве обороны Украины смоделировали возможный сценарий военного противостояния между Москвой и Киевом в случае начала ВСУ операции по «деоккупации» неподконтрольных территорий.

Если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укреплённые позиции на Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии, — цитирует издание «Страна.ua» источник в минобороны Украины.

По мнению собеседника издания, вторжение со стороны России маловероятно, но имеет смысл «готовиться ко всем вариантам». В материале также отмечается, что подразделения ВСУ на востоке страны привели в полную боевую готовность, так как не исключено вмешательство Москвы в конфликт.

Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ готовятся к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Расстояние между противоборствующими сторонами составляет уже около 400–700 метров.

Как писал NEWS.ru, военный корреспондент Юрий Котенок назвал новую дату военной провокации, которую устроит в Донбассе Украина. Это 17–18 марта, дата может быть приурочена к приезду президента РФ в Крым, считает эксперт. Дату начала военных действий со стороны Украины специалист увязал с годовщиной присоединения Крыма к России, которую как раз в эти дни будут праздновать на полуострове.