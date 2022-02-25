В Минобороны России опровергли нанесение ракетных ударов по Киеву

В Минобороны России заявили, что никаких ракетных ударов по столице Украины российские ВС не наносили. Появлению факела в небе над Киевом в ночь на 25 февраля и его падению на жилой дом есть иное объяснение, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.

Никаких ракетных ударов по Киеву <...> российские вооружённые силы не наносили, — заверил собеседник агентства.

Взрыв в небе над Киевом минувшей ночью и появление вслед за ним яркого факела являются следствием ошибки ПВО Украины. Один из зенитных ракетных комплексов, расположенный радом с Киевом, принял за цель и атаковал истребитель Су-27 ВВС Украины, который выполнял патрулирование, пояснил источник в Минобороны России.

Ранее в ведомстве предупредили, что Служба безопасности Украины готовит провокации с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданского населения страны. Эти видео распространяются через подконтрольные Киеву Telegram-каналы и социальные сети для запугивания мирного населения, а также трансляции западными СМИ.