В Минэнерго Украины призвали ввести санкции против Росатома Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал страны G7 ввести санкции против Росатома

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал страны «Большой семерки» ввести санкции против Росатома и российской ядерной промышленности из-за ситуации с Запорожской атомной электростанцией, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что Галущенко обратился к МАГАТЭ, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон, а также к профильным министрам государств G7 с письмами, в которых говорится, что «указ президента РФ создать юридическое лицо для эксплуатации ЗАЭС является грубым нарушением международного права».

Росатом и другие подконтрольные им юридические лица подпадают под санкции на Украине. Мы призываем все государства также сделать такой шаг, чтобы остановить незаконную деятельность компании, — сказано в тексте обращения.

В письме также утверждается, что НАЭК «Энергоатом» (оператор украинских АЭС) — единственный лицензиат на эксплуатацию ядерных установок.

Ранее президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию и все примыкающие к ней объекты в федеральную собственность России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он начал действовать с 5 октября.