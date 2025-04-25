В МИД Украины назвали три красные линии на переговорах Представитель МИД Тихий: Украина никогда не согласится не вступать в НАТО и ЕС

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У Киева есть три красные линии на мирных переговорах по Украине, заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий. По его словам, которые приводит телеканал ТСН, Киев никогда не признает свои территории российскими, а также не согласится на военные ограничения или запрет вступать в какие-либо политические блоки.

Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС, — сказал он.

Ранее Reuters писал, что Украина готова немедленно сесть за стол переговоров с Россией, однако для этого должен быть объявлен режим полного прекращения огня. Эта информация приводилась в пакете предложений, выдвинутых на переговорах украинскими и европейскими представителями.

Между тем депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в ближайшее время российское руководство может объявить о новом перемирии на территории Украины. По ее словам, такая инициатива, вероятно, будет принята на время майских праздников. Тем не менее, считает депутат, режим прекращения огня не должен быть исключительно односторонним.