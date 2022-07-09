В МИД Украины назвали контроль за поставляемым оружием «подрывом помощи» В МИД Украины раскритиковали требование по контролю над поставками американского вооружения

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Механизм контроля над поставками вооружения Киеву является «подрывом военной помощи», заявил представитель украинского МИД Олег Николенко в ответ на обращение одного из конгрессменов США Виктории Спартц. Украинскому дипломату не понравились идеи американской конгрессвумен, которые, на его взгляд, стали попыткой внедрить «нарратив российской пропаганды» в политику Соединенных Штатов.

На фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Член конгресса также должна прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины, — написал Николенко на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Ранее Спартц заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр». Она добавила, что лидеру США Джо Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. Она также призвала конгресс установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи Украине.

До этого Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $400 млн. Осуществлять выделение помощи будет госсекретарь США.