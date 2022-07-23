МИД Турции вызвал шведского дипломата РИА Новости: МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за «провокации РПК»

Фото: mfa.gov.tr

Временного поверенного в делах Швеции в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с провокацией, которую устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в городе Гётеборг. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, турецкие власти установят зачинщиков несанкционированной акции и примут меры.

Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гётеборге, временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре был вызван в МИД. Были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», подписанном в Мадриде, — рассказал собеседник агентства.

С 28 по 30 июня в Мадриде прошел саммит НАТО. В ходе него состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В результате министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Турция выступала против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки РПК.