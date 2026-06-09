В МИД назвали число украинцев в мошеннических кол-центрах Ильичев: в работе мошеннических кол-центров задействованы до 100 тыс. украинцев

Около 100 тыс. украинцев заняты в работе мошеннических кол-центров, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петра Ильичева. Дипломат принял участие в совещании глав антитеррористических структур стран СНГ.

Количество задействованных украинских граждан оценивается примерно в 100 тыс. человек, — сказал Ильичев.

Ранее сообщалось, что на фоне летних отпусков активизировались телефонные мошенники. В этом году злоумышленники активно применяют дипфейк-звонки и придумывают новые способы обмана отдыхающих. В мессенджерах начали находить чат-боты, которые имитируют службы поддержки сервисов бронирования. Злоумышленники рассылают пользователям гиперперсонализированные фишинговые письма, в которых используют данные из утечек для усыпления бдительности жертвы.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето. По его словам, злоумышленники активно используют сезонный интерес молодежи к заработку, чтобы украсть личные данные и получить доступ к счетам.