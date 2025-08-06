Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:39

В МИД Литвы признались, чего ждут от Трампа

Глава МИД Литвы выразил надежду на введение санкций США против России

Кястутис Будрис Кястутис Будрис Фото: Tanel Meos/IMAGO/Global Look Press

Литовские власти надеются, что американский лидер Дональд Трамп действительно введет антироссийские санкции в случае невыполнения его ультиматума о перемирии на Украине, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис. Глава МИД назвал эту тему вопросом доверия, передает LRT.

А как иначе? Чего тогда будут стоить такие предупреждения и сигналы? Они (санкции. — NEWS.ru) должны быть введены. Это вопрос доверия, — сказал Будрис.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что введение новых ограничительных мер против России является логичным следующим шагом американской администрации в рамках усилий по урегулированию украинского кризиса. Дипломат уточнил, что рассматриваются меры в виде дополнительных торговых барьеров и вторичных санкций.

Кроме того, источники сообщили, что Белый дом рассматривает санкции против российских нефтеналивных судов как потенциальный рычаг давления. Эти меры могут быть задействованы в случае непринятия Россией американских условий прекращения боевых действий.

Литва
Россия
США
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.