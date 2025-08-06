В МИД Литвы признались, чего ждут от Трампа

Литовские власти надеются, что американский лидер Дональд Трамп действительно введет антироссийские санкции в случае невыполнения его ультиматума о перемирии на Украине, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис. Глава МИД назвал эту тему вопросом доверия, передает LRT.

А как иначе? Чего тогда будут стоить такие предупреждения и сигналы? Они (санкции. — NEWS.ru) должны быть введены. Это вопрос доверия, — сказал Будрис.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что введение новых ограничительных мер против России является логичным следующим шагом американской администрации в рамках усилий по урегулированию украинского кризиса. Дипломат уточнил, что рассматриваются меры в виде дополнительных торговых барьеров и вторичных санкций.

Кроме того, источники сообщили, что Белый дом рассматривает санкции против российских нефтеналивных судов как потенциальный рычаг давления. Эти меры могут быть задействованы в случае непринятия Россией американских условий прекращения боевых действий.