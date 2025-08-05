В США рассказали о следующем «очевидном» шаге по Украине

В США рассказали о следующем «очевидном» шаге по Украине Уитакер: США в качестве следующего шага готовят новый удар санкциями по России

Новые санкции США против России станут следующим «очевидным» шагом Вашингтона в попытке завершить конфликт на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg. По словам американского постпреда, Вашингтон рассматривает введение вторичных рестрикций и пошлин.

Эти меры направлены против третьих стран, покупающих российскую нефть, в частности, Китая, Индии и Бразилии. Уитакер подчеркнул, что такой шаг является логичным продолжением усилий по оказанию давления на Россию.

Вторичные санкции и пошлины против <...> Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне, — подчеркнул дипломат.

Несмотря на признание способности России противостоять западным ограничениям, Уитакер указал на намерение администрации президента США Дональда Трампа использовать этот инструмент. Цель — создание условий, необходимых для достижения прекращения огня в украинском конфликте. Таким образом, санкционное давление на союзников РФ становится приоритетной задачей.

Ранее политолог-американист Константин Блохин, комментируя угрозу Трампа, пояснил, что его слова о сюрпризе для РФ могут быть частью его стратегии. Эксперт уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести.







