В метро Милана образовались огромные очереди после отмены карантина

Россиянка Марина Дануца, живущая в итальянской провинции Ломбардия, рассказала о выходе региона из карантина. По её словам, возле станций метро в Милане образовались крупные очереди.
В них можно простоять по два часа,
В очередях люди стоят с соблюдением дистанции в один метр.
Пока ещё давки нет, потому что началась пробная неделя снятия карантина, не все предприятия ещё открылись. Но когда снимут все ограничения, не знаю, чего ждать, — подчеркнула она.
Как писал NEWS.ru, китайские исследователи проанализировали распространение коронавируса в Италии и сравнили его с аналогичными процессами в провинции Хунань в КНР. Они призвали власти Италии отказаться от ослабления карантина.
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