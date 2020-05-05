В метро Милана образовались огромные очереди после отмены карантина

https://static.news.ru/photo/2faee402-8ee8-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Марина Дануца, живущая в итальянской провинции Ломбардия, рассказала о выходе региона из карантина. По её словам, возле станций метро в Милане образовались крупные очереди.

В них можно простоять по два часа, передаёт «МК». Это произошло из-за проверки температуры у каждого человека. Аналогичная ситуация возникла на автобусных остановках.

В очередях люди стоят с соблюдением дистанции в один метр.

Пока ещё давки нет, потому что началась пробная неделя снятия карантина, не все предприятия ещё открылись. Но когда снимут все ограничения, не знаю, чего ждать, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, китайские исследователи проанализировали распространение коронавируса в Италии и сравнили его с аналогичными процессами в провинции Хунань в КНР. Они призвали власти Италии отказаться от ослабления карантина.