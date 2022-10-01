В Лондоне умер солдат, дежуривший у гроба Елизаветы II Дежуривший у гроба британской королевы солдат скончался через 2 недели после похорон Елизаветы II

Фото: Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прощание с королевой Елизаветой II

В Лондоне найдено тело 18-летнего солдата, который дежурил у гроба Елизаветы II во время церемонии прощания с королевой. Его обнаружили через две недели после похорон монархини, передает The Mirror.

Он сопровождал процессию 19 сентября, а через две недели был найден мертвым, — пишет издание.

Родные Джека Бернелла-Уильямса утверждают, что тело молодого человека обнаружили в казармах Гайд-парка. По их словам, вся семья была очень горда тем, что парня выбрали для «сопровождения королевы в ее последнем путешествии».

Полиция подчеркивает, что смерть 18-летнего юноши оказалась неожиданной. При этом лондонские правоохранители не видят в произошедшем ничего подозрительного.

Во время самого дежурства в Вестминстерском дворце один из королевских стражников дошел почти до обморока. За несколько минут до падения мужчина буквально на мгновение сошел с подиума, но после вернулся на свое место.

Ранее стало известно, что Елизавета II умерла «в силу естественных причин от старости». Эта информация содержится в свидетельстве о смерти монархини. В нем также отмечается, что смерть королевы зафиксирована в 15:10 по британскому времени (17:10 мск) в замке Балморал в Шотландии 8 сентября.