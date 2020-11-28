В Лондоне более 60 человек задержаны на акции протеста

https://static.news.ru/photo/1b797646-319f-11eb-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanton Sharpe/Keystone Press Agency/Global Look Press

В столице Великобритании на акции протеста ковид-диссидентов, которые выступают против ограничений, связанных с пандемией, задержаны более 60 человек. Об этом сообщила лондонская полиция.

Ожидаем, что число задержанных возрастёт, — отметили там.

На митинг вышли несколько сотен человек, и, как утверждают в полиции, некоторые проявляли агрессию по отношению к правоохранителям.

Противники ограничительных мер бастуют в Великобритании регулярно, но раньше они не носили такого массового характера, как в других европейских странах. Скорее всего, это связано с тем, что ограничения в Соединённом Королевстве гораздо мягче, чем в других странах. В начале ноября полицейские в Лондоне задержали 190 человек.

Новые ограничения придут на смену локдауну, который завершится в Великобритании 2 декабря. Все заведения общепита Лондона будут работать только до 10 вечера. Отмечается, что это правило лишь второго, среднего уровня ограничений, под которое попали Лондон, Ливерпуль, всё графство Кент, а также ещё ряд регионов страны.

На максимальном (третьем) уровне в ресторанах и пабах вообще нельзя будет сидеть, заведения общепита смогут работать только навынос или на доставку.

Как сообщал NEWS.ru, согласно новым правилам, жители Лондона смогут заказать выпивку только с основным блюдом. При этом они не смогут «продолжить банкет» после того, как всё будет съедено и выпито.