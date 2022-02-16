В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения с ВСУ

На Донбассе существенно обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения с ВСУ, сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По её данным, украинские военные по прямому указанию своего руководства предпринимают попытки эскалации конфликта.

За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта, — сказал начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

По его словам, вооружённые силы Украины пять раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Лещенко призвал международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны ВСУ и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Он также отметил, что снижения напряжённости в регионе не наблюдается уже несколько недель.