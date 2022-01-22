В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник поддержал решение командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха уйти в отставку после его слов о том, что Крым навсегда останется в составе России. Высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке. По словам украинского дипломата, заявление военного чиновника повергло украинцев в шок, рассказал он в интервью немецкой газете Welt.

Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку, — сказал Мельник. Он подчеркнул, что произошедшее «серьёзно ставит под вопрос международный авторитет и надёжность Германии — не только с украинской точки зрения»....