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В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

10:09, 23 января 2022
В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики похитили украинские диверсанты, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, это случилось вечером 22 января во время патрулировании участка местности в районе Светлодарской дуги.

Военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики, — цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

Ранее жителя самопровозглашённой Луганской народной республики похитили украинские силовики. Мужчина оказался в руках представителей Киева в результате спецоперации Службы безопасности Украины, сообщили представители ведомства.

Гражданину вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).

Это уже не первый случай похищения спецслужбами Киева жителей ЛНР И ДНР. Владимира Цемаха, воевавшего на стороне самопровозглашённой Донецкой народной республики в донбасском конфликте, выкрали летом 2019 года. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.

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