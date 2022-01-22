В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

Военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики похитили украинские диверсанты, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, это случилось вечером 22 января во время патрулировании участка местности в районе Светлодарской дуги.
Военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики, — цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.
Ранее жителя самопровозглашённой Луганской народной республики похитили украинские силовики. Мужчина оказался в руках представителей Киева в результате спецоперации Службы безопасности Украины, сообщили представители ведомства.
Гражданину вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).
Это уже не первый случай похищения спецслужбами Киева жителей ЛНР И ДНР. Владимира Цемаха, воевавшего на стороне самопровозглашённой Донецкой народной республики в донбасском конфликте, выкрали летом 2019 года. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.