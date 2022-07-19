В ЛНР заявили о подготовке ВСУ контрнаступления

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ВСУ готовят контрнаступление на Попаснянском направлении, сообщил офицер Народной милиции ЛНР, передает ТАСС. Город Попасная находится между населенными пунктами Бахмут, Лисичанск, Горловка, Золотое и Первомайск.

Командование ВСУ готовит контрнаступление на Попаснянском направлении, — отметили в Народной милиции ЛНР.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинские войска смогут перейти к контрнаступлению, но для этого требуется бронированная техника. По его словам, при ее поставках с Запада Киев перестанет отступать.

Он добавил, что на Украине нашли способ противостоять российской артиллерии, однако ВСУ по-прежнему не хватает бронированных машин.