ВСУ забросят к Сватово личный резерв Залужного Марочко: ВСУ перебрасывают к Сватово личный резерв Залужного с запада Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска перебрасывают к Сватово и Кременной личный резерв бойцов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с запада Украины, заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, несколько подразделений уже прибыли в Харьков и готовятся к наступлению.

С Харькова через Купянск ВФУ перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населенных пунктов Сватово и Кременная. По информации, которая еще требует дополнительного подтверждения, эти подразделения прибыли в Харьков с западной Украины и являлись личным резервом Залужного, — написал Марочко.

Он подчеркнул, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Донбасс, поскольку терпят поражение от российских войск, у которых все идет по плану.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ и Минобороны Украины сообщила, что украинское военное командование ожидает полномасштабное наступление ВС РФ в течение 10 дней. Отмечается, что руководство в Киеве получило разведданные, которые «указывают на соответствующую подготовку российских военных» на юге Донецкой области. На Украине уверены, что предполагаемое наступление начнется начнётся в районе городов Кременная и Красный Лиман в Луганской области.

До этого американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными. Он указал на слова одного из украинских офицеров, который отметил, что «настоящая битва еще даже не началась».