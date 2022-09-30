В ЛНР сообщили о девяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки СЦКК: ВСУ девять раз за сутки обстреляли территории ЛНР

Фото: lug-info

Украинские военные за сутки нанесли девять ударов по населенным пунктам в Луганской Народной Республике, сообщает местный Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале. Отмечается, что обстрелы велись с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерии и танков.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по н.п. Золотое-5, Сватово, Кременная, Врубовка, Рубежное, Лантратовка, Приволье, Лисичанск, Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (13 ракет типа M31 GMLRS), артиллерийского орудия 155 мм (26 снарядов). танков (четыре снаряда), — говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрела населенного пункта Рубежное погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Также были повреждены два дома и множество торговых точек.

В населенном пункте Золотое-5 был разрушен местный Дворец культуры, повреждены полтора десятка домов и детский сад. Информации о погибших и пострадавших нет.

28 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о провале наступления украинских военных на Красный Лиман. По его словам, потери ВСУ составили более 70 человек, а также около 15 единиц боевой техники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ хотят прорвать фронт. При этом самая опасная ситуация возникла в районе Красного Лимана. Кнутов подчеркнул, что ВСУ пытаются окружить город, чтобы продолжить продвижение вглубь ДНР и ЛНР. Кроме того, большие силы украинцев для прорыва фронта собраны в районе Угледара.