В ЛНР сбили нацеленную на здание администрации Пасечника ракету ВСУ

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Пусковая и пуско-заряжающая установки в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4

Система противовоздушной обороны Луганской Народной Республики предотвратила ракетный удар по Луганску. Сбитая ракета «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы республики Леонида Пасечника, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинское военно-политическое руководство приказало нанести удар по столице Луганску в ночь на 24 июня. Выпущенная ВСУ «Точка-У» была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное.

Исходя из траектории полета и расчетным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики, — написал Марочко.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в ночь на 24 июня ВСУ выпустили три «Точки-У», две из них по городам Брянка и Стаханов.

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ударам ракетами «Точка-У» подвергаются объекты гражданской инфраструктуры республики и жилого сектора. Он отметил, что такие обстрелы не могут быть случайными, поскольку решения об использовании подобного вооружения принимает Генштаб Украины.