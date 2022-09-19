В ЛНР приговорили сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам тюрьмы за госизмену

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил помощника по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам заключения под стражей за госизмену, передает РИА Новости. Известно, что в апреле этого года в ЛНР и ДНР задержали несколько наблюдателей миссии ОБСЕ, у них обнаружили документы, подтверждающие их взаимодействие с минобороны Украины.

Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Подмосковье по делу о госизмене задержан сотрудник оборонного завода. По данным силовиков, топ-менеджер авиазавода передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

Мещанский суд Москвы ранее отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене. Об его аресте ходатайствовало перед судом УФСБ по Москве и Московской области. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.