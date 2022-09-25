В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами Глава Минздрава ЛНР Пащенко: медики эвакуируют из Купянска ребенка с минно-взрывными травмами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные медики эвакуируют из Купянска в Луганск ребенка, получившего минно-взрывные травмы, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. По словам министра, в данный момент точной информации о тяжести полученных травм нет, сообщает РИА Новости. Пащенко уточнила, что ребенок получил минно-взрывную травму в районе плеча.

Сейчас транспортируется (ребенок. — NEWS.ru) после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его, — заявила Пащенко.

Глава ведомства подчеркнула, что основную роль в эвакуации мирных жителей и военных в ЛНР принимают военные медики. Пащенко добавила, что именно военные врачи принимают большую часть раненых

У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся, — добавила Пащенко.

Ранее сообщалось, что Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела Алчевска украинскими войсками, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS. В общей сложности было выпущено 12 управляемых ракет M31 GMLRS.