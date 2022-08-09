Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что власти республики, возможно, не станут восстанавливать Попасную. Город был практически полностью разрушен при освобождении, отметил он на встрече с иностранными журналистами, сообщает РИА Новости.
Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято, — подчеркнул глава республики.
Попасная, в которой по данным на 2019 год проживали 20 306 человек, находится под контролем ЛНР с 9 мая.
Ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о приезде в республику строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Он сообщил, что первые группы специалистов должны прибыть в ближайшее время. По словам Пушилина, процесс будет только набирать обороты, а значит, потребуется много строителей.