В ЛНР допустили отказ от восстановления города Попасная Глава ЛНР Пасченик: допускаю, что город Попасная не будет восстановлен

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что власти республики, возможно, не станут восстанавливать Попасную. Город был практически полностью разрушен при освобождении, отметил он на встрече с иностранными журналистами, сообщает РИА Новости.

Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято, — подчеркнул глава республики.

Попасная, в которой по данным на 2019 год проживали 20 306 человек, находится под контролем ЛНР с 9 мая.

Ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о приезде в республику строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. Он сообщил, что первые группы специалистов должны прибыть в ближайшее время. По словам Пушилина, процесс будет только набирать обороты, а значит, потребуется много строителей.