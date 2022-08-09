Строителей из КНДР хотят привлечь к восстановлению ДНР Пушилин: ДНР ведет с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о приезде в республику строителей из Корейской Народно-Демократической Республики. В эфире «Соловьев Live» он сообщил, что первые группы специалистов должны прибыть в ближайшее время.

Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работ, должны появиться в самое ближайшее время. МИД работает над этим. Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы, — сказал Пушилин.

Он добавил, что это сотрудничество является взаимовыгодным, «с учетом той стройки грандиозной, которая сейчас развернулась». По словам Пушилина, процесс будет только набирать обороты, а значит, потребуется много строителей. В частности, речь идет о том, чтобы присутствовали бригады специалистов из Северной Кореи.

По словам главы ДНР, до введения санкций КНДР отправляла своих рабочих на стройки в другие страны. Там, как отметил Пушилин, специалисты зарекомендовали себя как высококвалифицированные и дисциплинированные.

В посольстве КНДР в Москве NEWS.ru не подтвердили договоренность об отправке рабочих из Северной Кореи на восстановление Донбасса. Тем не менее, там добавили, что такой вопрос прорабатывается.

Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Вскоре после этого посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие Северной Кореи смогут помочь восстановить Донбасс.

29 июля Пушилин заявил, что готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Тогда же посол ДНР в России Ольга Макеева предложила КНДР поучаствовать в трибунале над украинскими военными.