В ДНР заявили о готовности Пушилина посетить Северную Корею Посол ДНР в России Ольга Макеева заявила о готовности Пушилина посетить Северную Корею

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Денис Пyшилин

Посол ДНР в России Ольга Макеева сообщила своим коллегам из КНДР о том, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин готов встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Она вручила коллеге из КНДР ноту с предложением установления дипломатических отношений с ДНР.

Ольга Макеева выразила ответную готовность сотрудничества по всем обозначенным направлениям, предложила КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками — украинскими и наемными, — сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Москве.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 78-й годовщине освобождения Бреста во время Великой Отечественной войны, заявил, что необходимо расширить зону проведения спецоперации и взять под контроль «русские города» Украины. В их число вошли Киев, Полтава, Одесса, Харьков и другие.