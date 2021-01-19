В Литве создают закон о запрете на въезд неугодных российских артистов

https://static.news.ru/photo/c008f176-5a6e-11eb-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В парламенте Литвы разрабатывают дополнения к закону о правовом положении иностранцев, въезжающих в балтийскую республику. В частности, власти государства хотят запретить въезд в страну тем российским артистам, чьи взгляды неугодны правительству Литвы.

Специальное заседание провели 19 января парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре. В законопроект предлагается внести изменения, которые бы чётко обозначили критерии для отказа артистам при въезде в страну.

Окончательных критериев для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский, нет. Необходимо внести в закон изменения, оговаривающие эти критерии, — сказал замминистра иностранных дел Эгидиюс Милюнас.

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас также заметил, что новые поправки должны обеспечить запрет на въезд для тех артистов, которые «публично или своим творчеством <...> попирают ценности Конституции Литвы». Что кроется под этой формулировкой — председатель не объяснил.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел России высказали сожаление по поводу того, что власти Литвы используют культурных деятелей и отношения с ними для антироссийской пропаганды, а причины, по которым российского певца Филиппа Киркорова предложили внести в перечень персон нон грата, нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого сообщалось, что власти Литвы намерены запретить российским певцам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому въезд на территорию республики. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, концерты этих исполнителей являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».