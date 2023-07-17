В Литве решили демонтировать памятную доску русскому актеру В Литве решили демонтировать памятную доску актеру Качалову

Фото: Alma Pater/Public domain/wikimedia commons

Вильнюсский муниципалитет решил демонтировать 16 мемориальных досок, которые были установлены во времена СССР. Среди них в том числе табличка на доме, где жил и родился народный артист СССР Василий Качалов, дублер Константина Станиславского. В муниципальной комиссии исторической памяти подчеркнули, что причиной демонтажа стало наличие на памятных знаках надписей на русском языке, сообщает EADaily. При этом на каждой табличке также сверху есть текст на литовском языке.

Несколько памятных досок после оценки деятельности лиц, которым они были посвящены в советское время, предлагается убрать вообще: это касается музыканта-педагога Юозаса Банайтиса (ул. Бяржино, 5), поэта-прозаика Теофилиса Тильвитиса (ул. Доминикону, 1), актера Василия Ивановича Качалова (ул. Диджёи, 14), — отмечают местные издания.

Василий Качалов был одним из ведущих актеров Московского художественного театра. В 1928 году он снялся в роле губернатора в фильме «Белый орел», в 1931 году в ленте «Путевка в жизнь» он зачитывал вступительную и финальную речи. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны Качалов ездил с гастролями на фронт. Артист скончался в 1948 году, ему было 73 года.

Посольство России в Болгарии в марте сообщило об осквернении памятника Советской армии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написано «демонтаж».