В Латвии задержали пьяную компанию, напоившую индюка водкой «ради смеха»

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Беспомощный индюк пострадал из-за пьяной компании в латвийской столице. Инцидент произошёл в западной части Риги в районе Иманта.

Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили «ради смеха» напоить птицу водкой и подарить её другу на 34-й день рождения. Тусовщики выкрали пернатого из рижского тематического парка, спрятались за деревьями и влили ему спиртное через клюв.

О шумной компании полиции сообщили жильцы соседнего с парком дома. Они увидели издевательства над индюком и вызвали стражей порядка, которые задержали нарушителей. Теперь на них могут завести уголовное дело.

По словам сотрудницы парка, сейчас пятикилограммовый индюк чувствует себя очень плохо из-за сильного алкогольного отравления. Он находится в апатичном состоянии, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что зоозащитники обвинили приют под Иркутском в убийстве 50 тысяч собак и кошек. По данным активистов, относящийся к ООО «Пять звёзд» приют систематически уничтожает безнадзорных животных.