В Латвии заблокировали сайт российского телеканала RT

https://static.news.ru/photo/7956f04a-91f8-11eb-99ff-96000091f725_660.jpg Фото: RTRussian/facebook.com

Латвия закрыла доступ к сайту «RT на русском» во исполнение решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретрансляцию на территории страны семи телеканалов Russia Today.

Это первый случай, когда провайдеров заставляют не только закрывать трансляцию телеканала, но и блокировать сайт, на котором житель Латвии может получить доступ к запрещённому для него контенту, — сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Предполагается, что вслед за сайтом «RT на русском» будут заблокированы порталы ВГТРК, Первого канала и остальных российских телекомпаний, также запрещённых в Латвии.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с запретом вещания российских телеканалов в Латвии. Он заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах. Решение о запрете ретрансляции 16 телеканалов, вещающих на русском языке, национальный совет Латвии по электронным СМИ принял 9 февраля. В том числе были закрыты REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Российский фонд мира намерен обратиться в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием в Латвии российских телеканалов. Власти Прибалтики неоднократно чинили препятствия в работе российских СМИ.