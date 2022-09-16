В Латвии введут ограничение на пересечение границы россиянами с 19 сентября Власти Латвии введут ограничение на пересечение границы для россиян с 19 сентября

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Власти Латвии вводят ограничение на пересечение латвийской границы для россиян, имеющих шенгенские визы, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Решение вступит в силу 19 сентября.

С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности <...> ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами, — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение принял сейм Литвы, закрыв въезд в страну для граждан России с 19 сентября. За решение проголосовали 68 депутатов, против — пятеро, 26 воздержались. Также было решено продлить режим чрезвычайного положения до 15 декабря в связи с событиями на Украине. Отмечается, что режим ЧП будет действовать не на всей территории страны, как сейчас, а только на границе с Россией и Белоруссией и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории пограничного участка.

13 сентября Ассоциация туроператоров России сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.