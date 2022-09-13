Литва продлила запрет на въезд россиян Сейм Литвы продлил действие режима ЧП и запрет на въезд россиян

Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Сейм Литвы принял решение о продлении режима Чрезвычайного положения (ЧП) до 15 декабря в связи с событиями на Украине, сообщаетТАСС. Парламентарии страны закрыли въезд в страну для граждан России.

Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям, — говорится в постановлении парламента.

Отмечается, что режим ЧП будет действовать не на всей территории страны, как сейчас, а только на границе с Россией и Беларусью и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории пограничного участка, в частности, на Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсской железнодорожной станции.

9 сентября страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.