Иностранцев, которые будут протестовать у демонтируемого памятника Освободителям Риги могут выслать из страны, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter. По его словам, это будет сделано невзирая на гражданство.

Если какой-либо иностранец (вне зависимости от гражданства) будет замечен за незаконной и несанкционированной деятельностью во время демонтажа памятника в Парке Победы, его или ее внесут в список нежелательных для Латвии лиц и вышлют из страны, — заявил Ринкевичс.