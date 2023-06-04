В Косово появились надписи с буквой Z Guardian: сербы на севере Косово используют букву Z в сопротивлении НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сербское население на севере Косово стало использовать как знак протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z. Последнюю букву латинского алфавита наносят на автомобили Альянса, сообщает британская газета The Guardian.

Во время протестов в Звечане солдаты НАТО применили против сербов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сербы также столкнулись с полицией в Звечане и раскрасили автомобили НАТО буквой Z, что является отсылкой к российскому знаку, который используется в ходе операции на Украине, — подчеркивается в публикации.

Немецкая газета Bild также разместила фотографию солдат НАТО, которые отдыхали перед зданием муниципалитета с нанесенной на его стене буквой Z.

Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает [президента России Владимира] Путина, — пояснило издание.

Ранее сообщалось, что Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4–5 июня по запросу НАТО. Анкара отправит на Балканы 65-ю механизированную пехотную бригаду. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косово. Обострение ситуации в сербских поселениях на севере Косово и Метохии началось 26 мая.