В Киеве сообщили, что Словакия передала Украине партию САУ Zuzana 2 Глава офиса Зеленского Ермак: Словакия передала Украине партию САУ Zuzana 2

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Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2

Словацкие власти передали Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Эту информацию также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр..., — написал Ермак.

Ранее 13 августа стало известно, что Словакия передаст Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Сколько именно самолетов получит украинская армия — неизвестно. По некоторым данным, всего на вооружении у Словакии состоят 11 или 12 моделей МиГ-29.

Как Надь, истребители могут поступить в распоряжение Украины в следующем месяце. За них Братислава получит деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО, а защищать небо над Словакией, вероятно, будут чешские и польские самолеты.