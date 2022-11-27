В Киеве рассказали о закрытии «пунктов несокрушимости» Арахамия: в Киеве закрыты более 100 из 530 пунктов обогрева

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В Киеве закрыты более 100 пунктов обогрева из 530. В некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, его слова приводит украинское издание «Страна».

Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% [случаев] эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты, — рассказал политик.

Он также отметил что «где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то — воды» и пообещал «давить и работать с городской властью», чтобы решить все вопросы в течение 2-3 дней.

Пункты оказания базовых услуг ( так называемые «пункты несокрушимости, всего около 4 тысяч) созданы на Украине на случай длительных отключений электроэнергии. Об их организации президент Владимир Зеленский сообщил в начале недели. Предполагается, что пункты будут работать в круглосуточном режиме бесплатно для всех желающих при районных администрациях, школах, зданиях МЧС. В них можно узнать о работе ближайших АЗС, банков, аптек, магазинов. Также в пунктах есть вода, свет, работает мобильная связь и интернет.

Позднее Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости» в ряде городов страны. По его словам, больше всего жалоб поступает из Киева, где обеспечены всем необходимым только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций (аналог МЧС).