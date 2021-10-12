В Киеве раскрыли, как РФ и США разделят Украину

Если Москва позволит американцам «грабить» Киев, Вашингтон признает Украину в сфере российских геополитических интересов. Об этом в эфире телеканала «Первый незалежный» заявил политолог Михаил Чаплыга.

По мнению политолога, Штаты не настроены на противостояние «на два фронта» — с Россией и Китаем, потому готовы находить консенсус с Москвой. Однако и Москва должна пойти на определённые уступки.

С другой стороны, Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее, — сказал Чаплыга.

Эксперт убеждён, что если РФ и США примут подобное решение, то мнение Киева при этом учитываться не будет. Чаплыга обвинил в подобной ситуации президента Украины.

Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом и вместо этого занялся решением своих проблем и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую — без Украины, — резюмировал политолог.

Ранее заместитель директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн предложил США, России и Китаю новый раздел мира. По его мнению, США должны изменить свою стратегию мирового лидерства на концепцию «стратегической сдержанности» и поддержания баланса сил в мире. Это позволит сэкономить военные ресурсы США, снизит риски войны и возможность альянса России и Китая против США.