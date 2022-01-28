В Киеве прошёл митинг с требованием к Зеленскому не допустить войны

У здания Верховной рады в Киеве прошёл митинг. Протестующие потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не допустить войны с Россией, пишет газета «Вести.ua». По мнению организаторов акции, из-за постоянной риторики руководства страны о возможной российской агрессии напуганные украинцы скупают продукты в магазинах, а пожилые люди жалуются на плохое самочувствие.

Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем всё это, господин президент? — заявили митингующие.

Участники акции вышли на улицы столицы с баннерами в руках, на которых были написаны адресованные Зеленскому фразы: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».

Ранее украинский президент заявил, что на сегодняшний день уровень эскалации вокруг страны не находится на экстраординарном уровне. Реальный уровень напряжённости не соответствует тому, как пытаются это преподнести СМИ.

Ранее источник в НАТО сообщил, что Россия не планирует вторжения на Украину, поскольку для этого требуются большие силы, чем те, которые сосредоточены на границе. Представитель Альянса отметил, что «существуют варианты снижения напряжённости уже завтра», однако не исключил «несчастные случаи» и провокации, в том числе и со стороны Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что России требуется не менее 1,5 млн военных для контроля над украинской территорией. По его словам, в случае нападения РФ за оружие готовы взяться не менее 5 млн украинских граждан в первую неделю.