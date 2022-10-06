В Киеве прогремел сильный взрыв «Страна.ua»: в Киеве прогремел сильный взрыв

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве произошел сильный взрыв, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале. Воздушная тревога не объявлялась. Подробности ЧП пока не приводятся.

В Киеве слышали сильный взрыв. Воздушная тревога не объявлена, — говорится в сообщении.

5 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что несколько дронов-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом. Он отметил, что нападение произошло ночью. Шесть снарядов попали в здание, после чего произошли взрывы.

Ранее издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Politico сообщило, что новое оружие РФ, которое похоже на иранские беспилотники «Шахед» или российские дроны-камикадзе «Герань-2», может стать серьезной проблемой для США и Украины. Ранее такие БПЛА стали замечать в небе над Украиной. По информации американского издания, украинские военные опасаются, что им нечего будет противопоставить данным беспилотникам.