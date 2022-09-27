Politico: новые дроны России могут стать серьезной проблемой для Украины

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новое оружие России, которое похоже на иранские беспилотники «Шахед» или российские дроны-камикадзе «Герань-2», может стать серьезной проблемой для США и Украины, сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на Politico. Ранее такие БПЛА стали замечать в небе над Украиной. По данным американского издания, украинские военные опасаются, что им нечего будет противопоставить данным беспилотникам.

Эти беспилотники, похоже, могут изменить правила игры на Украине. Они относительно небольшие и летают на малой высоте, избегая украинских радаров, — добавило американское издание.

Российские беспилотники запускаются, предположительно, с территории Крыма, с помощью них уже уничтожены военные объекты, техника и войска в Николаевской области, передает издание. Также отмечается, что эти дроны заставили США задуматься, какое теперь отправлять оружие украинским ВСУ в противовес. Так, в частности, отправленные Украине ранее «Стингеры» против данного типа БПЛА не эффективны, поскольку не имеют системы ночного видения, в результате чего ВСУ могут противостоять российским беспилотникам только днем.

Кроме этого, добавляют американские журналисты, сейчас Украина нуждается в современных средствах противовоздушной системы, например, тех, которые использовали США в Афганистане.

Ранее стало известно, что российская армия в ходе военной операции на Украине начала активно использовать беспилотники ZALA, разработанные ZALA AERO — дочерней компанией группы «Калашников». По словам президента концерна Алана Лушникова, эти дроны новые для ВС РФ.