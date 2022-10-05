На Украине сообщили об атаке дронов-камикадзе под Киевом Кулеба сообщил об атаке дронов-камикадзе по Белой Церкви под Киевом

Фото: МО Ирана

Несколько дронов-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он отметил, что нападение произошло ночью, при этом шесть снарядов попали в здание, после чего произошли взрывы.

Ночью были нанесены удары дронами-камикадзе <...> по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается, — написал Кулеба.

Ранее издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Politico сообщало, что новое оружие РФ, которое похоже на иранские беспилотники «Шахед» или российские дроны-камикадзе «Герань-2», может стать серьезной проблемой для США и Украины. Ранее такие БПЛА стали замечать в небе над Украиной. По данным американского издания, украинские военные опасаются, что им нечего будет противопоставить данным беспилотникам.

В издании предположили, что российские беспилотники запускаются с территории Крыма, с помощью них уже уничтожены военные объекты, техника и войска в Николаевской области. Также отмечается, что эти дроны заставили США задуматься, какое теперь отправлять оружие украинским ВСУ в противовес. Так, в частности, отправленные Украине ранее «Стингеры» против данного типа БПЛА неэффективны, поскольку не имеют системы ночного видения, в результате чего ВСУ могут противостоять российским беспилотникам только днем.