В Киеве приписали атаку на Кремль российским «силам сопротивления» Подоляк: атаку дронов на Кремль могли устроить «местные силы сопротивления»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атака беспилотников на Кремль могла быть организована «местными силами сопротивления», заявил на своей странице в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он также подчеркнул, что Киев не имеет отношения к произошедшему.

Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге, — написал Подоляк.

Он добавил, что Украина ведет «исключительно оборонительную войну». По его словам, атака на Кремль не решает никакой военной задачи.

Ранее обвинения Москвы о причастности Украины к произошедшему отверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он пояснил, что Киев сейчас тратит все военные силы на работу в зоне СВО. Ситуацию с атакой он назвал «нагнетанием перед 9 Мая».

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотными летательными аппаратами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Песков также добавил, что президент продолжает работать в обычном режиме.