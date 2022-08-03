В Киеве пригрозили разорвать отношения с Минском Кулеба: если Белоруссия зайдет на территорию Украины, Киев немедленно разорвет отношения с Минском

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не питают иллюзий относительно политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет «Укринформ». По его словам, если белорусские войска зайдут на украинскую территорию, Киев немедленно разорвет дипломатические отношения с Минском. Так дипломат прокомментировал обстрел Черниговской и Киевской областей со стороны Белоруссии, который якобы случился 28 июля.

У нас нет иллюзий относительно Белоруссии, а есть трезвый анализ происходящего и каким образом не давать дополнительных поводов Лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если Белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения, — сказал Кулеба.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия не станет принимать участия в военной спецоперации России на Украине. По его словам, у Минска нет «никакой необходимости» участвовать в данном конфликте. При этом Лукашенко считает, что действия РФ на территории Украины затянулись.

До этого белорусский лидер заявил, что Россия «по определению не может проиграть» в ходе военной спецоперации на Украине. При этом он добавил, что РФ поддерживает лишь Белоруссия, в то время как «целых 50 государств присоединились к объединенным войскам» и сражаются на украинской стороне.





