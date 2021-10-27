В Киеве предупредили, что украинская экономика входит в пике

Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике. Об этом заявил на сайте «Голос.ua» аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.

Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях — более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает, — сообщил эксперт.

По мнению Скаршевского, такое положение дел приведёт к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.

В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.

Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.

Ранее в Киеве выразили озабоченность из-за заключения Министерства экономики и энергетики Германии, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз.